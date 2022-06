Le satellite totalement opérationnel SES-17 entame ses services de connectivité aux Amériques

Ce satellite géostationnaire à très haut débit démultipliera les capacités des réseaux haute performance et accélèrera les programmes d’inclusion digitale dans la région

SES a annoncé ce jour que son tout nouveau satellite géostationnaire en bande Ka, SES-17, est à présent pleinement opérationnel sur la position orbitale 67.1° Ouest, couvrant ainsi les Amériques, les Caraïbes et l’océan Atlantique. Ce satellite à propulsion tout-électrique a rejoint son orbite finale comme prévu, à l’issue d’une phase de mise à poste et de recette en orbite de plusieurs mois.

Le satellite à très haut débit SES-17 fabriqué par Thales Alenia Space est désormais prêt à fournir des services de connectivité sans précédent aux clients des secteurs de l’aviation, du transport maritime, des entreprises et des agences gouvernementales, sur terre, en mer et dans les airs. Son client principal, Thales InFlyt Experience, exploitera ses capacités au profit de FlytLive, une solution de connectivité aérienne de prochaine génération qui optimisera l’expérience Wi-Fi à bord des avions commerciaux survolant le continent américain et les Caraïbes. De plus, d’importants clients du secteur des entreprises au Brésil, en Argentine, en Colombie, au Mexique et au Canada, parmi lesquelles SSi Canada et COMNET, pourront étendre la couverture et la capacité de leurs réseaux à large bande vers plus de territoires reculés.

Doté d’une charge utile entièrement numérique pilotée par le processeur DTP (Digital Transparent Processor) le plus puissant en orbite, offrant quelque 200 faisceaux utilisateurs et une souplesse d’emploi inégalée, SES-17 représente non seulement une avancée majeure des technologies satellitaires, mais également une première étape dans l’intégration du réseau multi-orbites de SES. Sa charge utile est gérée par le logiciel ARC (Adaptive Resource Control), qui rend le satellite interopérable avec le système de communication par satellite de deuxième génération O3b mPOWER de SES en orbite terrestre moyenne (MEO), dont le déploiement débutera ces prochains mois.

« Nous sommes ravis que notre satellite SES-17 tant attendu puisse commencer à livrer ses services, qui promettent de redéfinir et transformer le paysage digital de nombreuses applications en Amérique, et d’apporter à ses habitants une connectivité haut débit où qu’ils se trouvent », a déclaré Ruy Pinto, Chief Technology Officer (CTO) de SES. « Nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos partenaires de Thales Alenia Space et d’Arianespace d’avoir partagé notre vision à chaque étape de la genèse de SES-17 jusqu’à sa mise en service. »

SES-17 a été lancé avec succès à bord d’une fusée Ariane 5, opérée par Arianespace, depuis le port spatial européen de Kourou, en Guyane française, le 23 octobre 2021 à 23h10 heure locale (02h10 UTC). SES-17 était le 37ème satellite SES lancé par Arianespace et le 30ème fabriqué par Thales Alenia Space, rejoignant ainsi les 70 satellites du réseau actuel de SES en orbite.

