SES : 369 millions de foyers desservis dans le monde

SES a annoncé mercredi avoir renforcé sa position de premier distributeur mondial de vidéo par satellite en 2022, avec une augmentation de trois millions du nombre de foyers TV desservis par ses services, qui atteint désormais 369 millions.



Les résultats de la dernière étude de marché annuelle de l'opérateur satellitaire mettent en évidence une augmentation de la couverture du groupe à la fois en Europe (+6,3 millions), sa principale zone d'activité, et en Afrique (+3 millions), en passe de devenir son deuxième marché.



L'Amérique latine et l'Asie-Pacifique restent stables, tandis que le nombre de foyers desservis en Amérique du Nord a reculé de 5,4 millions, principalement en raison du déclin des réseaux câblés américains.



L'enquête annuelle 'Satellite Monitor', la 29ème effectuée par SES, permet de récolter des données détaillées sur la couverture, la résolution vidéo et les appareils utilisés en matière de visionnage, mais aussi sur la répartition par pays, les positions orbitales et les modes de réception, ce qui constitue autant d'informations précieuses pour l

es clients.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.