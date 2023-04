SES : 75 millions d'euros de contrats sécurisés en Allemagne

SES a annoncé jeudi la signature en Allemagne de plusieurs accord de capacité pluriannuels représentant un total de plus de 75 millions d'euros.



L'opérateur satellitaire précise que ces renouvellements qui portent à la fois sur une définition standard (SD) et la haute définition (HD) ont été conclus auprès de cinq diffuseurs publics et privés, tels que la chaîne de téléachat QVC ou la chaîne publique ZDF.



Ses satellites en position 19,2 degrés Est retransmettront toutes ces chaînes à 17 millions de foyers TV satellite actuellement desservis en Allemagne.



A la Bourse de Paris, l'action SES progressait d'environ 0,5% jeudi matin suite à ces annonces.



