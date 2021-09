SES : Berenberg passe à l'Achat

Berenberg a relevé sa recommandation de Conserver à Acheter et son objectif de cours de 6,80 euros à 10 euros sur SES. " SES devrait recevoir un montant après impôts pour la bande C équivalant à 80 % de sa capitalisation boursière au cours des deux prochaines années et demie ", explique le bureau d'études. Il pense que l'opérateur de satellites pourra utiliser cette somme pour assainir son bilan, racheter des actions et réaliser des investissements créateur de valeur.



L'analyste se dit cependant conscient des défis auxquels sont confrontés SES et Eutelsat, et il s'attend à ce que les revenus de la vidéo continuent de baisser à long terme. à long terme.