SES : Boeing a livré les deux premiers satellites O3b mPOWER

Boeing a livré les deux premiers satellites O3b mPOWER à SES. Les satellites entièrement numériques sont en cours de préparation en Floride pour être lancés sur l'orbite terrestre moyenne (MEO), à 8 000 km de la Terre.Boeing s'est engagé à livrer 11 satellites O3b mPOWER à SES. Le groupe poursuit la production, l'intégration et les tests des neuf engins spatiaux restants.' Le système O3b mPOWER de SES change véritablement la donne et transformera la façon dont les gens perçoivent la connectivité ', a déclaré Ruy Pinto, Chief Technology Officer chez SES.' O3b mPOWER offrira des services de connectivité aux organisations gouvernementales et aux entreprises basées dans les régions les plus reculées. En cas de catastrophe naturelle, lorsque les réseaux sont perturbés, les services à faible latence d'O3b mPOWER peuvent restaurer rapidement les réseaux de communication critiques.