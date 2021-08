SES S A : La valeur du jour à Paris - SES en mode fusée à la faveur de l'amélioration des perspectives

© AOF 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv EUTELSAT COMMUNICATIONS 2.86% 9.574 0.52% SES S.A. -1.52% 6.5 -15.76%

Les opérateurs de satellites sont au firmament de l’indice SBF 120 grâce à SES, qui a relevé son objectif annuel d’Ebitda. Son action bondit de 7,95% à 7 euros tandis que celle de son concurrent, Eutelsat, s’adjuge 2,92% à 9,58 euros. SES vise désormais un Ebitda entre 1,08 et 1,1 milliard d'euros, contre de 1,06 à 1,1 milliard précédemment. Les perspectives de chiffre d'affaires restent, elles, inchangées: il devrait se situer entre 1,76 et 1,82 milliards d'euros, dont de 1 à 1,03 milliard d'euros pour la Vidéo et de 750 à 780 millions d'euros pour les Réseaux." Notre excellent début d'année 2021 s'est poursuivi au deuxième trimestre, ce qui nous a permis de relever la limite inférieure de nos prévisions d'Ebitda ajusté grâce à une exécution solide et à une focalisation sur la réduction des coûts ", a commenté le Directeur général, Steve Collar.Au premier semestre, SES a généré un bénéfice net ajusté de 152 millions d'euros, en hausse de 34,5%. L'opérateur a bénéficié notamment de la baisse des charges d'amortissement (-8,5 %), de la réduction de 18,5 % des charges d'intérêts nettes et du repli des charges d'exploitation récurrentes (-4,6%). Le recul de ces charges a également bénéficié à la marge d'EBITDA ajusté, qui a gagné 0,8 point à 62,2%, bien que l'EBITDA ajusté ait reculé de 6,5% à 544 millions d'euros.Le chiffre d'affaires du groupe a lui aussi reculé, de 7,7% (-3,3% à changes constants), pour tomber à 875 millions d'euros.En Vidéo, l'activité s'est établie à 526 millions d'euros, en baisse de 3,9% sur un an, contre -8% pour l'exercice 2020, lorsque la baisse du chiffre d'affaires des marchés matures avait été partiellement compensée par la hausse des revenus générés sur les marchés internationaux, la croissance du nombre de consommateurs payants abonnés à HD+ en Allemagne, et une reprise dans le secteur Sports et événements.Le chiffre d'affaires sous-jacent de la Vidéo au second trimestre, qui s'élève à 263 millions d'euros, est inférieur de 3,2 % à celui de l'an passé à la même époque et stable par rapport à celui du premier trimestre.Enfin, au 30 juin 2021, la dette nette s'élevait à 3,656 milliards d'euros, soit en baisse de 9,8% par rapport à l'an dernier, et le carnet de commandes était de 5,3 milliards d'euros.