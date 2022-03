SES : a connecté les forces navales US pour l'IMX

SES Government Solutions annonce avoir connecté les forces navales américaines du Central Command pendant un exercice maritime international (IMX) et du Cutlass Express 2022.



L'U.S. Navy a utilisé des communications par satellite en orbite géostationnaire et en orbite terrestre moyenne pour soutenir un événement d'entraînement mondial.



L'IMX est le plus grand événement multinational de formation au Moyen-Orient, impliquant plus de 60 nations et organisations internationales pour la sécurité et la stabilité maritimes.



'Cet exercice est un excellent exemple de la façon dont nous permettons à la Marine et à d'autres d'améliorer leurs exigences en matière de partage d'informations tout en tirant parti des constellations multi-orbites.' a déclaré Pete Hoene, président et CEO de SES Government Solutions.



