SES : augmente sa diffusion à 366 millions de foyers TV

SES a annoncé les résultats de son étude de marché annuelle Satellite Monitor, la première évaluation de la portée de la télévision par satellite.



SES diffuse désormais près de 8 400 chaînes de télévision - dont 3 130 en HD ou UHD - à un total de 366 millions de foyers TV dans le monde, soit une augmentation de cinq millions de foyers par rapport à l'année précédente.



' SES continue de surpasser l'industrie en atteignant le plus grand nombre de foyers TV et en délivrant un nombre record de chaînes ' indique le groupe.



L'augmentation du nombre de foyers TV desservis par SES peut être attribuée à la portée croissante en Afrique (+9,1 millions), en APAC (+1 million) et en Amérique latine (+1,7 million).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.