SES : choisi par Andesat au Chili et au Pérou

SES a annoncé mardi avoir été sélectionné par l'opérateur local Andesat en vue de la fourniture de services de connectivité par satellite au Chili et au Pérou.



Au Chili, Andesat a prévu de s'appuyer sur les ressources offertes par le satellite SES-14 afin d'offrir une connexion de réseau aux entreprises des secteurs de la pêche et des mines dans les régions les plus reculées du pays.



Au Pérou, Andesat va être en mesure de proposer d'ici à la fin de l'année des services à haut-débit, à la fois pour la voix et l'Internet, dans quelque 280 sites difficiles d'accès.



SES explique qu'Andesat a été retenu par le gouvernement péruvien dans le cadre d'un projet à forte composante sociale visant à déployer des services de téléphonie mobile dans des communautés rurales qui ne disposaient pas de couverture jusqu'à présent.



