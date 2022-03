SES : collaboration avec NorthStar pour l'espace

SES s'associe à NorthStar Earth & Space pour relever les défis de la durabilité dans l'espace. Cette collaboration permettra d'améliorer la connaissance de la situation dans l'espace et de promouvoir les meilleures pratiques dans toutes les orbites proches de la Terre pour SES et ses partenaires.



En collaboration avec NorthStar, les équipes travailleront au lancement, au développement et à l'évolution des produits SSA de NorthStar.



NorthStar fournira des services SSA uniques pour aider les opérateurs de satellites à gérer leur flotte de manière plus sûre, à minimiser les risques de collision et à développer des solutions de durabilité spatiale.



' Sa nouvelle stratégie ESG s'articule autour de quatre piliers clés : garantir une utilisation sûre et durable de l'espace, s'engager dans une action audacieuse en faveur du climat, accroître la diversité et l'inclusion dans l'industrie et utiliser ses solutions de connectivité de contenu global pour répondre aux besoins humains essentiels ' indique le groupe.



