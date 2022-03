SES commande à Thales Alenia Space un troisième satellite pour étendre ses services en Europe, en Afrique et en Asie

Ce nouveau satellite innovant, flexible et entièrement reconfigurable en orbite remplacera NSS-12 sur sa position orbitale de 57° Est pour fournir des contenus et une connectivité à des centaines de millions d’utilisateurs au carrefour de trois continents

SES a commandé à Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), le satellite géostationnaire entièrement défini par logiciel SES-26. Ce satellite permettra de maintenir et d’étendre la large gamme de services de connectivité et de livraison de contenus au profit des diffuseurs, médias, opérateurs télécoms, fournisseurs de services internet et organisations gouvernementales en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique.

Ce satellite numérique en bandes Ku et C remplacera le satellite NSS-12 de SES sur 57° Est, l’une des plus importantes et des plus anciennes positions orbitales de SES. Depuis cette position clé, située au carrefour de l’Europe, du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Asie, SES continuera de proposer des solutions de livraison de contenus et de connectivité à certains des marchés mondiaux les plus prospères.

En facilitant les connexions depuis le cœur de l’Europe jusqu’en Afrique et au Moyen-Orient, SES-26 constituera une importante plateforme pour soutenir les solutions de communications gouvernementales dans la région, en parfaite synergie avec l’accord définitif récemment annoncé par SES pour l’acquisition de DRS GES. C’est également depuis cette position orbitale que la plateforme Ethiosat diffuse des chaînes TV en clair à une communauté croissante de 10 millions de foyers en Éthiopie.

Cette commande s’inscrit dans le cadre d’un engagement de trois satellites auprès de Thales Alenia Space incluant deux autres satellites qui seront déployés sur la première et principale position orbitale de SES à 19,2° Est, depuis laquelle l’entreprise dessert 118 millions de foyers TV à travers toute l’Europe. Fidèle à sa philosophie en faveur d’une innovation durable et à son engagement envers l’industrie spatiale européenne, SES est le premier client commercial de la ligne de produit innovante Space Inspire (INstant SPace In-orbit REconfiguration) de Thales Alenia Space, qui permet la reconfiguration transparente des missions et services de télécommunications, l’ajustement à la demande instantané en orbite, une flexibilité exceptionnelle pour la diffusion de vidéo et la fourniture de services de connectivité à large bande.

« Depuis plus de 20 ans, les satellites sur la position 57° Est sont la clé de voûte de notre réseau de connectivité entre l’Europe et l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie. De la diffusion de contenus vidéo à travers l’Europe et l’Afrique à la fourniture de services de connectivité aux clients des secteurs aérien, maritime et gouvernemental, SES-26 incarne notre volonté de développer nos activités et celles de nos clients », a déclaré Steve Collar, CEO de SES. « Nous sommes ravis de collaborer avec notre partenaire de longue date Thales Alenia Space pour repousser les limites capacitaires des satellites de prochaine génération et acquérir les moyens innovants et flexibles nécessaires pour conserver une longueur d’avance sur les besoins évolutifs de nos clients. »

« Nous sommes honorés que SES ait renouvelé sa confiance en Thales Alenia Space et en notre solution définie par logiciel Space Inspire. Ce nouveau contrat fait suite à la récente commande des satellites Astra 1P et Astra 1Q, et renforce le partenariat étroit entre SES et Thales Alenia Space. Je suis ravi de partager ce nouveau succès avec le CNES et l’Agence spatiale européenne (ESA), dont le soutien a contribué à cette réussite », a déclaré Hervé Derrey, Président-Directeur-Général de Thales Alenia Space.

L’achat de ce satellite, inscrit dans les perspectives d’investissements précédemment annoncées par SES pour la période 2022-2026, obéit pleinement à la politique financière de l’entreprise.

À propos de SES

SES a une vision audacieuse, celle d’offrir des expériences incroyables partout sur terre, en distribuant des contenus vidéo dans la plus haute qualité et en offrant une connectivité sans faille dans le monde entier. Leader dans les solutions globales de gestion de contenus et de connectivité, SES exploite la seule constellation de satellites multi-orbitale, combinant à la fois couverture mondiale et haute-performance, avec le système à faible latence et commercialement éprouvé O3b, situé en orbite terrestre moyenne (MEO). SES s’appuie sur un réseau cloud intelligent pour fournir des solutions de très haute connectivité partout sur terre, en mer et dans les airs. Elle se positionne comme un partenaire de confiance pour les plus grands opérateurs de télécommunications et de réseaux mobiles, les gouvernements, les fournisseurs de services cloud et de connectivité, les diffuseurs, les opérateurs de plateformes vidéo ainsi que les propriétaires de contenus. Le réseau vidéo de SES transporte plus de 8400 chaînes à 361 millions de foyers dans le monde, fournissant des services média gérés pour des contenus linéaires et non linéaires. La société est cotée en bourse à Paris et à Luxembourg (indice : SESG). Plus d’informations sur : www.ses.com

À propos de THALES ALENIA SPACE

Combinant plus de quarante ans d’expérience et une diversité unique en termes d’expertise, de talents et de cultures, les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l’observation de la Terre et la gestion de l’environnement, l’exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde ; observer notre Planète ; optimiser l'utilisation des ressources de la Terre et celles de notre Système solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l’espace apporte une nouvelle dimension à l’humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme également la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires d’environ 2,150 milliards d’euros en 2021 et emploie environ 8900 personnes dans 10 pays, avec 17 sites en Europe et une usine aux États-Unis.

