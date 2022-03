SES commande à Thales un satellite pour étendre ses services sur trois continents

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur luxembourgeois de satellites SES a annoncé lundi avoir commandé un troisième satellite Thales Alenia Space, la coentreprise contrôlée à 67% par Thales et à 33% par Leonardo, pour étendre ses services en Europe, en Afrique et en Asie.

"Ce satellite permettra de maintenir et d'étendre la large gamme de services de connectivité et de livraison de contenus au profit des diffuseurs, médias, opérateurs télécoms, fournisseurs de services internet et organisations gouvernementales en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique", a indiqué SES dans un communiqué.

"Cette commande s'inscrit dans le cadre d'un engagement de trois satellites auprès de Thales Alenia Space incluant deux autres satellites", a ajouté l'opérateur satellitaire.

La valeur de cette commande n'a pas été révélée par les parties, SES ayant toutefois précisé que l'achat de ce satellite obéissait pleinement à la politique financière de l'entreprise. Il s'inscrit, par ailleurs, dans les perspectives d'investissements précédemment annoncées par le groupe pour la période s'étalent de 2022 à 2026.

