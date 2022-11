SES confirme ses objectifs 2022 après un 3e trimestre porté par la division Networks

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur de satellites SES a confirmé jeudi ses objectifs financiers pour 2022, après des résultats du troisième trimestre soutenus par sa division Networks.

Pour l'exercice en cours, l'opérateur satellitaire prévoit toujours un chiffre d'affaires compris entre 1,75 milliard et 1,81 milliard d'euros. SES anticipe également un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté compris entre 1,03 milliard et 1,07 milliard d'euros. En 2021, le chiffre d'affaires de SES était ressorti à 1,78 milliard d'euros et l'Ebitda ajusté s'était établi à 1,09 milliard d'euros.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de SES a atteint 501,1 millions d'euros, en repli de 2% à taux de change constants. L'Ebitda ajusté s'est établi à 284 millions d'euros, faisant ressortir un taux de marge sur Ebitda ajusté de 57%, contre 63% un an plus tôt.

Les analystes interrogés par FactSet tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 493,5 millions d'euros, en repli de 2,1% à taux de change constants, et sur un Ebitda ajusté de 277 millions d'euros.

Les ventes de la division SES Video ont reculé de 6,5% à taux de change constants pour s'établir à 252 millions d'euros. Les revenus de la division SES Networks ont progressé de 3,9% à 249 millions d'euros.

Sur les neuf premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires de SES a progressé de 6,1% sur un an en données publiées, mais a reculé de 2,1% à taux de change constants, à 1,4 milliard d'euros.

Les ventes de la division SES Video, qui a représenté 54,5% des revenus du groupe, ont reculé de 5,6% à taux de change constants sur neuf mois, à 763 millions d'euros. En revanche, les revenus de SES Networks ont progressé sur la période de 2,7% à taux de change constants, à 636 millions d'euros.

"Nos performances sur les neuf premiers mois de l'année reflètent le solide niveau d'exécution continu de toutes nos activités et nous permettent de maintenir nos prévisions 2022. Nous sommes également bien partis pour capter une valeur importante de la bande C aux Etats-Unis, et pour placer SES sur une trajectoire de croissance rentable à long terme grâce au déploiement de capacités satellitaires multi-orbites sans équivalent", a indiqué le directeur général de SES, Steve Collar, cité dans un communiqué.

Sur la période de neuf mois close fin septembre, l'Ebitda ajusté de SES a augmenté de 0,7%, à 829 millions d'euros, faisant ressortir un taux de marge d'Ebitda ajusté de 50,9%, contre 60,6% au 30 juin 2022. En 2021, ce taux de marge s'était établi à 62,4%.

