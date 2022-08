SES confirme ses prévisions pour 2022 après un premier semestre "en ligne"

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur de satellites SES a confirmé jeudi ses objectifs financiers pour 2022, après un premier semestre soutenu par sa division Networks et confirmant le déclin des activités dans la vidéo.

Pour l'exercice en cours, l'opérateur satellitaire prévoit toujours un chiffre d'affaires compris entre 1,75 milliard et 1,81 milliard d'euros. SES anticipe également un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté compris entre 1,03 milliard et 1,07 milliard d'euros. En 2021, le chiffre d'affaires de SES était ressorti à 1,78 milliard d'euros et l'Ebitda ajusté s'était établi à 1,09 milliard d'euros.

Le groupe luxembourgeois a confirmé ses perspectives alors que ses résultats du premier semestre sont ressortis "en ligne" avec ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2022. Sur la période de janvier à juin, le chiffre d'affaires de SES a augmenté de 2,8% sur un an en données publiées, mais a diminué de 2,1% à taux de change constants, à 899 millions d'euros.

Les ventes de la division SES Video, qui représente 57% des revenus du groupe, ont reculé de 5,1% à taux de change constants au premier semestre, à 511 millions d'euros.

En revanche, les revenus de SES Networks ont progressé de 2,1% à taux de change constants, à 387 millions d'euros. "Notre activité Networks a enregistré une croissance de 2% en glissement annuel, et cette trajectoire sera amenée à se renforcer davantage, notamment grâce à d'importants contrats signés avec ARSAT et AXESS Networks, ainsi qu'à des accords signés avec Explora Journeys et un autre croisiériste majeur, ce qui conforte notre leadership sur le segment des croisières", a indiqué le directeur général de SES, Steve Collar, cité dans un communiqué.

Au premier semestre, l'Ebitda ajusté a reculé de 0,1%, à 545 millions d'euros, faisant ressortir un taux de marge d'Ebitda ajusté de 60,6% au 30 juin 2022, contre 62,2% un an plus tôt.

SES a indiqué que le processus de libération de la bande C aux Etats-Unis se déroulait "comme prévu" et a rappelé avoir perçu à ce jour un remboursement de 500 millions de dollars (491 millions d'euros) en dédommagement. "De plus, nous allons prochainement percevoir un produit brut en espèces de 170 millions au titre de l'accord additionnel conclu avec Verizon concernant la bande C", a ajouté Steve Collar.

