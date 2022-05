SES : contrat de capacités renouvelé avec Sky UK

L'opérateur de satellites SES a annoncé mardi le renouvellement de son contrat de capacités avec Sky UK, ce qui lui permet d'ajouter 90 millions d'euros de revenus à son carnet de commandes à horizon 2028



Cet accord pluriannuel, qui porte sur des services destinés au Royaume-Uni et à l'Irlande, vient s'ajouter à un précédent accord de 90 millions d'euros signé aves le diffuseur l'an dernier, précise le groupe dans un communiqué.



Le contrat concerne le renouvellement de ressources en orbite situées en bande Ku à la position orbitale 28,2/28,5 degrés Est pour des services de télévision aux standard SD, HD et UHD qui permettront de desservir environ 18 millions de foyers dans la région.



A la Bourse de Paris, l'action SES progressait de 1,6% après cette annonce, une performance supérieure à celle du marché parisien dans son ensemble (+1%).



Le titre affiche un gain de plus de 20% depuis le début de l'année.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.