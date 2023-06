SES : fournit une connectivité aux satellites américains

SES Space & Defense a annoncé aujourd'hui la disponibilité d'une connectivité réseau flexible, sécurisée et fiable alimentée par satellite pour AWS Modular Data Center.



AWS Modular Data Center permet au ministère américain de la Défense (DoD) de déployer facilement des centres de données modulaires gérés par Amazon Web Services (AWS) dans des endroits où l'infrastructure est limitée.



En février 2023, AWS a annoncé la disponibilité d'AWS Modular Data Center pour le DoD dans le cadre du contrat Joint Warfighting Cloud Capability (JWCC).



Les clients du secteur de la défense peuvent accéder en toute sécurité à des applications et services basés sur le cloud à faible latence dans des environnements refusés, perturbés, intermittents et limités grâce à une connexion réseau dédiée aux régions d'AWS.



David Fields, directeur général de SES Space & Defense, a déclaré : 'Dans un champ de bataille en réseau, la capacité d'étendre rapidement et en toute sécurité l'informatique en nuage et en périphérie dans un écosystème tactique en temps réel est essentielle sur le théâtre des opérations.'



