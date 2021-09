SES : le titre surperforme, un analyste se dit optimiste

SES signe l'une des plus fortes progressions de l'indice SBF 120 mardi matin à la suite d'un relèvement de recommandation de Berenberg, qui se montre confiant sur ses perspectives de croissance.



A 10h30, l'action de l'opérateur satellitaire prend 0,9% dans des volumes plus nourris qu'à l'accoutumée, alors que l'indice parisien recule lui de 1,4%.



Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de l'intermédiaire financier soulignent que SES est éligible pour recevoir un montant avant impôts correspondant à 80% de sa capitalisation boursière au cours des deux ans et demi à venir au titre de la libération de spectres en bande C réclamée par les Etats-Unis.



S'il s'attend à ce que ses revenus tirés de la transmission vidéo déclinent à terme, Berenberg estime que les investissements consentis par le groupe devraient lui permettre d'accélérer sa croissance et d'atteindre ses objectifs à horizon 2023.



Berenberg, qui évoque un titre 'bon marché', passe en conséquence d'une recommandation 'conserver' à l'achat sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 6,8 à 10 euros.



