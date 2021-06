SES : partenariat avec Microsoft autour d'Azure

SES a officialisé mercredi un partenariat avec Microsoft portant sur le déploiement des fonctions d'apprentissage mécanique et d'intelligence artificielle proposées par la plateforme 'cloud' Azure.



Aux termes du projet, un appareil informatique de périphérie Azure Stack Edge Mini R a été associé au service SES Cloud Direct de l'opérateur satellitaire.



Cette configuration s'est aussi basée sur un terminal satcom tactique à déploiement rapide fourni par le britannique GRC et sur une connexion sécurisée via le satellite GovSat-1, qui appartient à SES.



D'après SES, les premières démonstrations ont mis en évidence l'intérêt du dispositif pour un certain nombre de scénarios tels qu'une opération de secours à distance en cas de catastrophe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.