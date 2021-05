SES : réalise une émission d'obligations hybrides de 625 ME

SES annonce avoir lancé avec succès une émission d'obligations hybrides pour un montant de 625 millions d'euros.



Les obligations porteront un coupon de 2,875 % par an et leur prix a été fixé à 99,409 % de leur valeur nominale.



Les notes de crédit de l'instrument devraient être Ba1/BB chez Moody's et Standard & Poor's respectivement.



Le produit de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment pour le refinancement éventuel d'instruments de capital hybride existants.



SES a également annoncé une offre publique d'achat plafonnée pour ses 750 millions d'euros d'obligations hybrides 4,625% Perp NC2022 à un taux d'achat fixe de -0,10%.



