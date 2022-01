SES : nomination d'un CSPO

SES fait part de la nomination de John-Paul Hemingway en tant que nouveau Chief Strategy and Product Officer (CSPO). Rejoignant ainsi son équipe de direction, il aura la charge de la conduite de la stratégie de croissance du groupe.



L'opérateur de satellites précise que cette fonction nouvellement créée regroupe les équipes de stratégie d'entreprise, produits, opérations commerciales, développement de la flotte, innovation, marketing et communications.



