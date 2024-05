SES : partenaire de la constellation de satellites IRIS

Le 02 mai 2024 à 10:09 Partager

Un partenariat a été signé entre plusieurs groupes afin de répondre à l'appel d'offres de la Commission européenne pour la future constellation européenne de satellites IRIS (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite).



IRIS va permettre de fournir aux gouvernements, aux entreprises et aux citoyens européens une nouvelle infrastructure de communication sécurisée et résiliente.



Le consortium sera dirigé par Airbus Defence and Space, Eutelsat, Hispasat, SES et Thales Alenia Space.



Le consortium s'appuiera également sur une équipe dite ' Core Team ' comprenant les entreprises suivantes : Deutsche Telekom, OHB, Orange, Hisdesat, Telespazio et Thales.



Ces groupes vont développer une constellation de satellites à la pointe de la technologie basée sur une architecture multi-orbite interopérable avec l'écosystème terrestre.



' Les partenaires sont bien placés pour fournir des services commerciaux destinés à réduire la fracture numérique dans les territoires européens, accroître le rayonnement et la compétitivité de l'Europe en tant que puissance spatiale et numérique sur le marché mondial ' indique le groupe.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.