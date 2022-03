SES : signe un accord pour le rachat de l'activité GES

Leonardo DRS a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif pour la vente de son activité Global Enterprise Solutions (GES) à SES pour 450 millions de dollars.



La transaction a été approuvée par les conseils d'administration de Leonardo DRS et de SES. La finalisation de la transaction est prévue pour le second semestre 2022.



L'activité DRS GES est l'un des principaux fournisseurs de communications commerciales par satellite du gouvernement américain, et fournit des communications par satellite et des solutions de sécurité critiques de classe mondiale à des clients partout dans le monde.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.