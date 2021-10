SES : signe un contrat avec Sirius TV en Malaisie

Sirius TV, une marque de Smart Digital International, le deuxième opérateur DTH en Malaisie, a signé un contrat pluriannuel avec SES, pour fournir un nouveau bouquet de chaînes de télévision par satellite en Malaisie.



La formule d'abonnement Sirius Basic a été lancée vendredi dernier avec 13 chaînes, dont cinq sont diffusées en HD. Le bouquet de chaînes continuera à s'étoffer, et les abonnés auront accès à l'ensemble des chaînes dès leur sortie.



Sirius TV utilisera la capacité à haute puissance du satellite SES-12 pour soutenir la distribution des chaînes à plus de 7,5 millions de foyers équipés de la télévision par satellite en Malaisie.



