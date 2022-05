SES : succès d'une liaison par satellite au Kazakhstan

SES a annoncé mardi avoir mené avec succès une série d'essais sur le terrain aux côtés de Kcell, le premier opérateur mobile du Kazakhstan, combinant réseaux cellulaires et satellitaires.



Cette architecture de réseau a permis à Kcell de fournir, à partir des satellites de moyenne orbite (MEO) de SES, une connectivité 3G et 4G dans des régions isolées du pays.



L'an dernier, SES avait déjà conduit avec le gouvernement kazakh et AsiaNetCom, une autre opérateur du pays, une phase de test ayant permis à de petites villages de bénéficier d'une connexion Wi-Fi à haut débit.



Ces essais avaient permis d'atteindre des taux records de 380Mbps en débit descendant et de 120Mbps en ascendant pour ce qui concerne les liaisons satellitaires.



