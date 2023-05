SES : un nouveau partenaire dans le consortium 'Eagle-1'

SES a annoncé jeudi l'arrivée d'un nouveau partenaire au sein du consortium qu'il emmène en vue du projet de satellite de cybersécurité européen 'Eagle-1', à savoir celle de l'équipementier allemand Tesat.



En l'espèce, Tesat sera chargé de développer et d'intégrer la charge utile de distribution quantique de clés cryptographiques à bord du satellite.



Soutenu par l'Agence spatiale européenne (ESA) et la Commission européenne, le projet 'Eagle-1' constitue la toute première initiative européenne de communication quantique sécurisée.



Le système doit garantir une transmission sécurisée de clés de chiffrement et connecter les infrastructures nationales de communication quantique de l'Union européenne pour créer des réseaux véritablement souverains.



