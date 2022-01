SES : un nouveau produit gouvernemental 'à la demande'

SES a annoncé jeudi le lancement d'un nouveau produit gouvernemental, à savoir une plateforme de services managés 'à la demande' particulièrement destinée aux applications militaires.



Développé en collaboration avec Network Innovations et GovSat, la co-entreprise que SES détient avec le gouvernement luxembourgeois, ce véhicule baptisé 'TactiXs' offre aux clients la possibilité d'acquérir des capacités sur la base de volumes exprimés en Mbps, et non plus en unités de MHz.



Le service endosse en particulier des technologies d'anti-brouillage, de télémétrie cryptée et de commande d'orientation du faisceau, fait valoir SES dans un communiqué.



