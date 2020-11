SES : Barclays relève son objectif de cours

06/11/2020 | 16:12

Barclays a relevé vendredi son objectif de cours sur le titre SES, qu'il fait passer de 7,7 à 8,6 euros, évoquant une entreprise 'mal aimée' bien qu'à l'origine de solides performances d'un point de vue économique.



'Les opérateurs de services fixes par satellite n'ont pas la cote en 2020', déplore l'intermédiaire dans une note de recherche, un désamour qu'il explique notamment par la révision à la baisse des prévisions de résultats des principaux acteurs du secteur depuis 2017 et à l'endettement élevé de groupes comme SES ou Eutelsat.



Barclays fait pour autant remarquer que les résultats de SES et Eutelsat ont bien résisté cette année, contrairement à ce que peut laisser penser l'évolution de leurs cours de Bourse.



Dans sa note, l'analyste explique s'attendre à une poursuite de ces bonnes performances et par conséquent à une revalorisation du dossier SES, qu'il conseille de 'surpondérer'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.