SES : choisit SpaceX pour lancer quatre satellites O3b mPOWER supplémentaires

Le système de communication MEO de nouvelle génération de SES sera étendu et fournira dès 2021 des services éprouvés de connectivité à faible latence et haute performance

SES a annoncé aujourd’hui avoir choisi SpaceX comme partenaire pour lancer les quatre satellites O3b mPOWER récemment commandés, destinés à son système de communication en orbite terrestre moyenne (MEO) de nouvelle génération. Tout comme les sept premiers satellites O3b mPOWER, ces quatre satellites supplémentaires seront lancés dans l'espace à bord de fusées Falcon 9 depuis Cap Canaveral. Quatre fusées Falcon 9 seront utilisées au total pour déployer tous les satellites O3b mPOWER.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20200819005804/fr/

SES Picks SpaceX to Launch Four Additional O3b mPOWER Satellites (Photo: Business Wire)

Le système de communications O3b mPOWER de SES intégralement financé est composé de 11 satellites à haut débit et à faible latence ainsi que d’une infrastructure terrestre automatisée et alimentée de manière intelligente. Construit par Boeing, chaque satellite générera des milliers de faisceaux dynamiques et pourra fournir des services de connectivité allant de 50 Mbits/s à plusieurs gigabits par seconde aux secteurs des télécommunications, maritime, aéronautique et de l’énergie, ainsi qu’aux gouvernements et institutions dans le monde entier. SES a auparavant annoncé qu’il comptait Orange et Carnival Cruises parmi ses premiers clients pour O3b mPOWER. O3b mPOWER est le système MEO de nouvelle génération de SES. Son développement s’appuie sur le succès commercial de l’actuelle constellation O3b de SES, composée de 20 satellites MEO. Le système O3b fournit aujourd’hui des services de communications haute performance à des clients opérant dans près de 50 pays.

SES et SpaceX ont révolutionné le secteur en 2013 lorsque SES est devenue la première société à lancer un satellite géostationnaire (GEO) commercial avec SpaceX et, plus tard, avec la toute première charge utile sur une fusée SpaceX ayant fait ses preuves en vol. Le prochain lancement d’O3b mPOWER en 2021 constituera une nouvelle étape historique grâce aux capacités térabit exceptionnelles du système de communications O3b mPOWER de SES.

« Le choix de SpaceX pour effectuer le lancement de toute la constellation O3b mPOWER témoigne une nouvelle fois de la confiance que nous accorde SES et du partenariat solide que nous avons construit depuis 10 ans », déclare Tom Ochinero, vice-président des ventes commerciales chez SpaceX. « Nous nous réjouissons à l’idée de collaborer à nouveau avec SES et d’écrire une nouvelle page dans l'histoire grâce au déploiement de ce nouveau système. »

« O3b mPOWER est la pierre angulaire de notre réseau multi-orbital, cloud et haute performance, qui accompagnera nos clients sur les marchés des entreprises, de la mobilité et des gouvernements au cours de la décennie à venir, et nous ne sommes qu'à un an de son premier lancement », explique Steve Collar, CEO de SES. « Nous avons créé un partenariat solide et de longue date avec SpaceX et nous sommes très heureux de l’étendre avec les lancements d’autres satellites O3b mPOWER, qui permettront à notre réseau inégalé dans le secteur d’offrir un débit plus élevé, une meilleure efficacité et bien plus de bande passante. »

Suivez-nous sur:

Social Media

Blog

Media Library

À propos de SES

SES a une vision audacieuse, celle d’offrir des expériences incroyables partout sur terre, en distribuant des contenus vidéo dans la plus haute qualité et en offrant une connectivité sans faille dans le monde entier. Leader dans les solutions globales de gestion de contenus et de connectivité, SES exploite la seule constellation de satellites multi-orbitale, combinant à la fois couverture mondiale et haute-performance, avec le système à faible latence et commercialement éprouvé O3b, situé en orbite terrestre moyenne (MEO). SES s’appuie sur un réseau cloud intelligent pour fournir des solutions de très haute connectivité partout sur terre, en mer et dans les airs. Elle se positionne comme un partenaire de confiance pour les plus grands opérateurs de télécommunications et de réseaux mobiles, les gouvernements, les fournisseurs de services cloud et de connectivité, les diffuseurs, les opérateurs de plateformes vidéo ainsi que les propriétaires de contenus. Le réseau vidéo de SES transporte plus de 8300 chaînes à 367 millions de foyers dans le monde, fournissant des services média gérés pour des contenus linéaires et non linéaires. La société est cotée en bourse à Paris et à Luxembourg (indice : SESG). Plus d’informations sur : www.ses.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200819005804/fr/