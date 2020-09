SES : contrat avec une agence de l'US Air Force

24/09/2020 | 10:03

L'opérateur de satellites SES a annoncé jeudi la signature d'un contrat avec le laboratoire de recherche de l'US Air Force.



Aux termes de l'accord, SES et son partenaire britannique Isotropic Systems conduiront pour le compte de l'armée américaine une série de tests autour d'antennes multifaisceau de nouvelle génération sur plusieurs positions orbitales.



Le contrat intervient alors que le Département américain de la Défense, le premier utilisateur de capacités satellitaires au monde, explore de nouvelles technologies afin d'optimiser sa flotte en orbites moyenne (MEO), basse (LEO) et géostationnaire (GEO), explique SES.



Une première phase de tests devrait être finalisée avant l'automne, avant la réalisation d'une seconde phase d'essais début 2021



Il s'agit du premier contrat en commun conclu par SES et Isotropic.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.