SES : en tête du SBF 120 après sa publication du troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les investisseurs saluent les résultat de SES, qui affiche la plus forte hausse de l'indice SBF 120 : + 8,78% à 7,75 euros. L'opérateur de satellites a pourtant dévoilé un bénéfice net en recul de 38,3% à 154 millions de dollars et un Ebitda 9 mois ajusté en repli de 2,3% à 883 millions d'euros. Les revenus sont en repli de 2,9% à 1,41 milliard d'euros. A taux de change constants, les revenus vidéo ont baissé de 8,1% à 832 millions d'euros.SES a confirmé ses objectifs 2020. Il vise un Ebitda ajusté de 1,12 à 1,16 milliard d'euros, dont 40 à 60 millions de coûts de mesures "exceptionnelles" destinées à limiter l'impact de la pandémie. Les revenus du groupe sont anticipés entre 1,86 et 1,9 milliard d'euros, dont de 1,09 à 1,11 milliard pour la Vidéo." Nous avons pleinement mis en œuvre des mesures visant à recentrer l'activité, à simplifier les opérations et à débloquer 40 à 50 millions d'euros d'économies annualisées sur l'Ebitda à partir de 2021. Nous avons choisi de ne pas poursuivre la séparation de Networks au sein de SES pour l'instant, mais plutôt de mettre l'accent sur les opérations dans nos activités vidéo et Networks " a déclaré le Directeur général, Steve Collar.