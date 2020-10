Ces importants accords sur trois positions orbitales desservent plus de 10 millions d’abonnés et ont une valeur supérieure à 230 millions EUR

SES et CANAL+ ont signé de nouveaux accords stratégiques à long terme prévoyant l’extension de capacités satellitaires sur trois zones géographiques. Ces accords renforcent les relations de longue date qu’entretiennent les deux partenaires et soulignent l’importance du satellite dans la diffusion de contenus premium à plus de 10 millions d’abonnés.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20201029005376/fr/

SES et CANAL+ renforcent leur partenariat en prolongeant leurs accords à long terme en Europe occidentale et centrale, et en Afrique (Photo: Business Wire)

Le renouvellement de ces contrats multi-répéteurs prolonge la relation de SES et CANAL+ jusqu’à la fin de la décennie. Il permet à SES de soutenir la chaîne française de télévision payante à diffuser ses bouquets de grande qualité à des millions de foyers dans le monde entier depuis les positions orbitales 19,2 degrés Est, 23,5 degrés Est et 22 degrés Ouest. Ces extensions contractuelles représentent une valeur globale supérieure à 230 millions EUR et prévoient également des options en faveur de capacités et extensions supplémentaires.

Partenaire de SES depuis 1995, CANAL+ continuera d’exploiter les capacités satellite pour diffuser les bouquets de chaînes de ses différentes activités en ultra haute définition (UHD), haute définition (HD) et définition standard (SD), auprès de plus de 10 millions de foyers TV via les positions orbitales de SES suivantes :

● ASTRA 19,2°E pour la distribution du bouquet payant premium de CANAL+ en France ;

● ASTRA 19,2°E pour la distribution des chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre par satellite TNT SAT en France ;

● ASTRA 23,5°E et 19,2°E pour M7, la filiale de CANAL+ basée au Luxembourg, qui exploite une série de plateformes TV payantes indépendantes au Benelux et en Europe centrale ;

● SES-4 22°O pour la distribution du bouquet CANAL+ Afrique à travers tout le continent africain.

« La prolongation de notre partenariat avec SES était un choix naturel, du fait des liens fructueux qui nous unissent de longue date dans la diffusion de contenus audiovisuels de haute qualité à des publics très divers dans le monde entier. Cet accord sur trois créneaux orbitaux montre que le satellite est au cœur de notre offre de TV payante internationale. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler ensemble pendant encore de nombreuses années pour être certains de capter la plus large audience TV possible », a déclaré Jacques du Puy, CEO, CANAL+ International.

« CANAL+ est une entreprise et une marque mondialement connue pour la qualité de ses programmes et l’innovation de ses services, et fait partie de nos plus anciens et précieux clients. Nous sommes extrêmement fiers de la confiance que CANAL+ accorde à SES. Elle nous conforte mutuellement à l’idée que le satellite est sans égal pour offrir les meilleurs contenus dans la plus haute définition à la plus large base possible d’abonnés dans le monde. Grâce à cet accord, nous sommes certains de pouvoir continuer d’étendre nos services au cours de la prochaine décennie et au-delà », a déclaré pour sa part Steve Collar, CEO de SES.

À propos de SES

SES a une vision audacieuse, celle d’offrir des expériences exceptionnelles partout sur terre, en distribuant des contenus vidéo de la plus haute qualité et en offrant une connectivité sans faille dans le monde entier. Leader des solutions globales de gestion de contenus et de connectivité, SES exploite la seule constellation de satellites multi-orbitale, combinant à la fois couverture mondiale et haute performance, avec le système à faible latence et commercialement éprouvé O3b, situé en orbite terrestre moyenne (MEO). SES s’appuie sur un réseau cloud intelligent pour fournir des solutions de très haute connectivité partout sur terre, en mer et dans les airs. Elle se positionne comme un partenaire de confiance pour les plus grands opérateurs de télécommunications et de réseaux mobiles, les gouvernements, les fournisseurs de services cloud et de connectivité, les diffuseurs, les opérateurs de plateformes vidéo, ainsi que les propriétaires de contenus. Le réseau vidéo de SES transporte plus de 8300 chaînes à 367 millions de foyers dans le monde, fournissant des services média gérés pour des contenus linéaires et non linéaires. La société est cotée en bourse à Paris et à Luxembourg (symbole : SESG). Plus d’informations sur : www.ses.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201029005376/fr/