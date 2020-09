SES : nouveau centre de production sportive à Londres

17/09/2020 | 12:03

SES met à la disposition un nouveau centre complet pour la production sportive au parc de Stockley à Londres.



' Cette nouvelle installation offre un accès aisé au réseau mondial de SES et à de nouveaux services de production vidéo dans le cadre de la relance du sport dans le monde ' indique le groupe.



Le site de SES à Stockley Park offre aux diffuseurs sportifs une gamme de services qui contribuent à simplifier le flux de production des sports.



Les services vidéo vont des services de gestion de contenu tels que le découpage et le montage, le sous-titrage, le doublage et le titrage audio, le stockage et l'archivage du contenu pour une récupération facile, aux services de diffusion de chaînes vers de multiples plateformes de diffusion ou en ligne.



'Londres est un centre sportif majeur, et nous sommes ravis d'accueillir une salle de contrôle principale de classe mondiale pour les sports en direct et d'assurer la transmission des signaux à travers l'Asie, l'Europe et les Amériques', a déclaré Steve Collar, DG de SES.



