SES (-5,74% à 6,51 euros)

SES flanche, l'opérateur de satellites ayant eu le malheur de prévoir une baisse de ses résultats en 2021. Cette année, il anticipe un Ebitda ajusté compris entre 1,06 et 1,1 milliard d'euros pour des revenus compris entre 1,76 et 1,82 milliards, dont 80% sont déjà contractés. La vidéo est attendue entre 1 et 1,03 milliard d'euros et Networks entre 750 et 780 millions d'euros.