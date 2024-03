SeSa SpA, anciennement Made in Italy 1 SpA, est une société basée en Italie, principalement engagée dans l'industrie des technologies de l'information. La société est active dans la distribution de technologies de l'information (TI) pour le secteur des entreprises et les utilisateurs finaux. Elle propose des solutions technologiques, des services numériques et des applications commerciales aux entreprises et aux organisations. La société opère dans quatre secteurs d'activité, notamment la distribution à valeur ajoutée (VAD), l'intégration de logiciels et de systèmes (SSI), les services aux entreprises (BS) et les entreprises. Elle fournit des technologies de l'information, telles que la sécurité, le cloud, les services gérés, les solutions ERP et verticales, l'expérience client, la gestion des processus d'affaires, la plateforme numérique et les solutions d'ingénierie numérique. L'unité Corporate et Logistique comprend les activités, telles que l'administration, les ressources humaines, les finances et le contrôle, ainsi que le stockage, l'assemblage, la personnalisation et la manutention des produits. Elle opère à l'échelle mondiale.

Secteur Matériels et logiciels intégrés