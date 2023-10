(Alliance News) - Sesa Spa a annoncé mardi l'acquisition de 100% du capital de Trias Mikroelektronik GmbH par l'intermédiaire de sa filiale Var Group Spa, renforçant ainsi son expertise et ses solutions logicielles pour le secteur de l'ingénierie dans la zone DACH.

Trias, qui a des bureaux à Krefeld (Allemagne) et à Iasi (Roumanie) et des activités en Autriche et en Suisse, est spécialisée dans les solutions logicielles pour la conception électronique, la simulation et la vérification de dispositifs logiques programmables et de circuits intégrés, ainsi que de systèmes de câblage et de réseaux embarqués, avec une clientèle d'entreprises à forte intensité d'ingénierie, opérant dans les secteurs de l'électronique, de l'ingénierie aérospatiale, de l'automobile, de l'automatisation, de la robotique et des systèmes de défense.

Trias, dont le chiffre d'affaires attendu pour l'exercice 2023 est d'environ 3 euros et la marge d'Ebitda de plus de 10 %, est un partenaire de Siemens Electronic Design Automation et de Siemens Digital Industries Software, avec une équipe d'une quinzaine de ressources spécialisées, basées en Allemagne et en Roumanie.

Le Groupe Sesa, grâce à cette opération, lit-on dans le communiqué de presse, " continue d'étendre ses compétences et ses solutions dans le domaine du numérique pour le secteur de l'ingénierie au-delà des frontières nationales, sur un marché primaire comme l'Allemagne, caractérisé par un tissu d'entreprises manufacturières orientées vers la Transformation Numérique, renforçant ainsi son positionnement concurrentiel dans la zone DACH avec plus de 2 000 clients servis dans cette région ".

Var Group, avec l'agrégation de Trias, consolide davantage sa présence dans le secteur de l'ingénierie numérique, établie en octobre 2017 avec l'achat de Tech Value Spa, spécialisée dans l'offre de solutions informatiques et de gestion du cycle de vie des produits pour les entreprises manufacturières, et développée grâce aux acquisitions ultérieures en février 2019 de PBU CAD Systeme GmbH et en mai 2021 de Cadlog Group Srl, y compris la filiale Cadlog GmbH et la société Cimtec GmbH.

Var4Industries, la Strategic Business Unit du groupe Var centrée sur l'ingénierie numérique développera un chiffre d'affaires d'environ 60 millions d'euros au 30 avril 2024, dont 40% à l'étranger, principalement dans la zone DACH, avec environ 200 ressources humaines spécialisées.

L'accord de partenariat "s'inscrit dans la stratégie plus large du groupe Sesa d'investir dans des projets visant à consolider son expertise numérique verticale dans des secteurs d'importance stratégique pour l'économie européenne, en soutenant la transformation numérique des entreprises et des organisations", précise Sesa.

L'action Sesa se négocie en hausse de 3,0 % à 95,95 euros par action.

