Sesa acquiert la majorité de 130 Servicing par l'intermédiaire d'une filiale

(Alliance News) - Sesa Spa a annoncé mardi avoir signé un accord de partenariat, via sa filiale Base Digitale Group, pour acquérir une participation de 51% dans 130 Servicing, renforçant ainsi son expertise en matière de services de conseil et de plateformes numériques pour le marché des services financiers.

130 Servicing, dont le siège est à Milan et qui emploie environ 120 personnes, propose des solutions de conseil, de services et de services maîtres sans livraison pour les sociétés de gestion d'actifs, les investisseurs institutionnels et les sociétés de courtage en valeurs mobilières et financières, avec une clientèle active de plus de 200 SPV et véhicules immobiliers, qui ne cesse de croître.

La société, avec des revenus annuels d'environ 15 millions d'euros, une marge d'Ebitda de 20% et un bénéfice net sur les revenus de 10%, des actifs nets d'environ 9 millions d'euros et une Position Financière Nette d'environ 4 millions d'euros au 31 décembre 2022, a développé en interne une plateforme digitale pour la gestion complète de ses activités, conforme aux normes de l'Autorité de Surveillance et aux meilleures pratiques du marché de référence.

"Grâce au partenariat avec 130 Servicing, Base Digitale Group continue à développer ses compétences en tant qu'acteur clé de la digitalisation du secteur des services financiers, en renforçant les solutions verticales et applicatives déjà disponibles avec le lancement récent des activités BDX et BDY. L'innovation et la numérisation des processus sont des dimensions de plus en plus omniprésentes dans la dynamique commerciale des banques et des sociétés de services financiers", a déclaré Leonardo Bassilichi, PDG de Base Digitale Group.

"Nous sommes ravis de rejoindre l'organisation du Groupe Sesa, afin d'accélérer la croissance des compétences, de consolider et d'intégrer les processus et le développement de solutions numériques pour soutenir les clients, tout en conservant nos caractéristiques d'indépendance vis-à-vis du marché, en étant en mesure de partager une culture d'entreprise commune basée sur l'attention portée aux personnes, la conformité et l'orientation vers une croissance durable dans le cadre de la stratégie de développement durable de l'entreprise.

Raffaele Faragò, Managing Partner de 130 Servicing depuis sa création, a déclaré : "Nous continuons d'alimenter le groupe avec une croissance durable à long terme.

"Nous continuons à alimenter la croissance du groupe par des fusions-acquisitions industrielles, dans des domaines de développement stratégique et avec des objectifs de génération de valeur durable pour nos parties prenantes", a déclaré Alessandro Fabbroni, PDG de Sesa.

L'action Sesa se négocie dans le vert de 1,4 % à 116,70 euros par action.

