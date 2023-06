Sesa acquiert le capital social d'InformEtica par l'intermédiaire de sa filiale

(Alliance News) - Sesa Spa a annoncé mardi qu'elle avait acquis la totalité du capital social d'InformEtica Consulting Srl par l'intermédiaire de sa filiale Var Group Spa.

Cette société, basée à Vérone, est un opérateur de premier plan dans le domaine du conseil en applications sur la plateforme Sap, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 6 millions d'euros et 40 ressources humaines. Grâce à cette transaction, "qui fait suite à l'acquisition de 15% du capital réalisée il y a 12 mois, le Groupe Sesa continue à développer son expertise en renforçant sa présence dans le secteur des solutions logicielles basées sur la plateforme Sap, en soutien aux districts Made in Italy", lit-on dans une note de l'entreprise.

InformEtica, explique Sesa, a construit en quinze ans d'activité une forte présence et crédibilité sur le marché du Triveneto et dans le secteur manufacturier, avec une utilisation évoluée de la solution Sap Business One et des investissements significatifs dans la réalisation d'applications cloud et d'un moteur d'intégration entre plateformes hétérogènes, en vue d'utiliser l'ERP à la demande et le Pay per Use.

" Nous achevons une nouvelle opération d'agrégation industrielle, en intégrant des excellences tant au niveau territorial que pour la gouvernance des plateformes technologiques avec 40 nouvelles ressources expertes et cohérentes qui contribueront à la transformation numérique des moyennes entreprises italiennes, un secteur crucial dans lequel le Groupe Sesa joue un rôle de premier plan depuis de nombreuses années. Nous continuerons à soutenir la croissance par le biais de fusions-acquisitions industrielles et d'investissements dans le capital humain, dans le but de générer une valeur durable et à long terme pour nos parties prenantes ", a déclaré Alessandro Fabbroni, PDG de Sesa.

Sesa est dans le vert de 0,4 pour cent à 111,20 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.