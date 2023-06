Sesa, chiffre d'affaires en hausse de 21% pour sa 50ème année d'existence

(Alliance News) - Sesa Spa a annoncé lundi qu'elle a clôturé l'année au 30 avril avec un chiffre d'affaires consolidé et d'autres revenus d'environ 2,9 millions d'euros selon les chiffres préliminaires, en hausse de 21 % par rapport à l'année précédente, contre 2,4 millions d'euros au 30 avril 2022.

"Dans la 50e année depuis sa fondation, le groupe Sesa poursuit son chemin de croissance continue avec une augmentation annuelle moyenne des revenus et de l'emploi de plus de 10% sur la période 2011-2023, grâce à sa grande capacité à agréger et à développer les compétences numériques, en stimulant l'innovation technologique et la transformation numérique des districts manufacturiers italiens et, plus récemment, également européens", a expliqué la société dans une note.

Au 30 avril, le groupe disposait d'un total d'environ 4 750 ressources humaines, en hausse de 14 % par an, presque toutes employées sur une base permanente. La croissance du capital humain, qui a doublé en seulement trois exercices, a été possible grâce à l'agrégation de nouvelles entreprises avec de fortes compétences techniques verticales - environ 60 fusions-acquisitions industrielles bolt-on ont été réalisées au cours des cinq dernières années avec une contribution de plus de 2 000 ressources humaines - et à l'embauche interne avec plus de 650 nouvelles ressources pour le seul exercice 2023, la plupart âgées de moins de 30 ans, insérées avec des programmes de formation dans les principaux domaines des tendances numériques.

En outre, le nouveau plan de bien-être pour l'année 2023-24 a également été annoncé, qui prévoit un nouvel élan pour le bien-être, la santé et la qualité de vie au travail des personnes du groupe, avec un accent renouvelé sur la parentalité, l'éducation, la durabilité et le bien-être, ainsi que des initiatives dédiées aux ressources de moins de 30 ans, qui s'élèvent à plus de 1 100 au 30 avril.

"Dans un scénario où la transformation numérique et l'évolution vers la durabilité sont des moteurs de plus en plus importants pour les entreprises, nous poursuivons notre chemin extraordinaire de croissance des revenus et des ressources, grâce à nos investissements continus dans les compétences et l'innovation technologique, soutenus par une forte culture d'entreprise orientée vers le développement durable. Le nouveau plan social, encore plus large et enrichi par rapport à l'année précédente, reflète la grande attention que nous portons aux personnes, une force extraordinaire du groupe avec environ 4 750 ressources humaines au 30 avril, dont plus de 1 100 avaient moins de 30 ans. Nous continuerons à gérer avec l'objectif de générer de la valeur à long terme pour le bénéfice de toutes les parties prenantes", a commenté Alessandro Fabbroni, PDG de Sesa.

