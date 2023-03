Sesa, chiffre d'affaires supérieur à 2 milliards d'euros en 9 mois ; révision à la hausse des prévisions

(Alliance News) - Le conseil d'administration de Sesa Spa a annoncé lundi qu'il avait approuvé le rapport de gestion pour les neuf premiers mois au 31 janvier, faisant état d'un bénéfice net ajusté pour la période de 76,5 millions d'euros, contre 62,2 millions d'euros pour la même période de l'année précédente, soit une hausse de 23 %.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 2,17 milliards d'euros, contre 1,75 milliard d'euros au 31 janvier 2022, soit une augmentation de 24 %.

Le groupe bénéficie de la stratégie d'investissement continu et de concentration sur les segments d'activité permettant l'innovation technologique qui caractérisent son parcours de croissance (sécurité, applications d'entreprise, cloud, digital green, plateformes numériques) grâce également à la performance positive du marché italien des technologies de l'information, qui montre une croissance annuelle moyenne attendue dans la période de trois ans 2022-2024 de 5,2%, significativement plus élevée que la période pré-covid à 2,6% dans la période de trois ans 2017-2019, selon les données de Sirmi à partir de janvier 2023.

L'Ebitda consolidé s'est élevé à 156 millions d'euros, en hausse de 25 % par rapport au 31 janvier 2022, où il s'élevait à 124,5 millions d'euros.

La marge d'Ebitda a été de 7,2 %, contre 7,1 % pour la même période de l'année précédente.

L'excédent brut d'exploitation s'est élevé à 108,6 millions d'euros, contre 89,0 millions d'euros au 31 janvier 2022.

La position financière nette au 31 janvier 2023 était excédentaire de 199,6 millions d'euros, une amélioration par rapport aux 177,8 millions d'euros au 31 janvier 2022, grâce à un flux de trésorerie d'exploitation au cours des 12 derniers mois d'environ 130 millions d'euros, net des investissements dans les acquisitions d'entreprises et l'infrastructure technologique d'environ 115 millions d'euros et des distributions de dividendes et du plan de rachat d'un total de 27 millions d'euros.

La société rappelle sa forte capacité à attirer et retenir les compétences et le capital humain spécialisé, avec 4 636 ressources au 31 janvier 2023, soit une augmentation d'environ 20 % par rapport au 31 janvier 2022, et une solide croissance organique avec une contribution de la croissance externe de 12 % du total de la période en termes de revenus et de 25 % en termes de rentabilité opérationnelle.

Pour l'avenir, " compte tenu des résultats industriels et financiers positifs enregistrés au cours des neuf premiers mois de l'année, de la contribution attendue de l'effet de levier externe grâce à la cinquantaine d'acquisitions bolt-on réalisées au cours des trois dernières années, et de la croissance attendue de la demande de digitalisation sur les marchés où il opère, le groupe confirme ses perspectives favorables pour l'ensemble de l'année jusqu'au 30 avril 2023, avec des prévisions de chiffre d'affaires et d'Ebitda revues à la hausse pour 2023, avec de nouveaux objectifs de chiffre d'affaires compris entre 2,8 et 2,9 milliards d'euros, et d'Ebitda compris entre 200 et 210 millions d'euros, pour une croissance de l'Ebitda comprise entre 20 et 25 % d'une année sur l'autre", explique la société dans une note.

Sesa est en baisse de 2,6 pour cent à 111,00 EUR par action.

