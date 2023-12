(Alliance News) - Sesa Spa a annoncé mardi qu'elle avait approuvé ses résultats pour le semestre clos le 30 octobre avec un bénéfice net de 41,6 millions d'euros, contre 41,1 millions d'euros pour la même période de l'année précédente. Le bénéfice net ajusté attribuable au groupe s'élève à 50,1 millions d'euros, contre 45,9 millions d'euros au 30 octobre 2022, soit une hausse de 9,1 % en glissement annuel.

Le chiffre d'affaires et les autres revenus ont augmenté de 15% à 1,50 milliard d'euros, contre 1,31 milliard d'euros à la même période en 2022.

L'Ebitda augmente ainsi de 21 % à 113,3 millions d'euros, contre 93,4 millions d'euros au premier semestre de l'année précédente, avec une marge d'Ebitda de 7,5 %, en hausse supplémentaire par rapport à 7,1 % au 31 octobre 2022.

L'Ebit a augmenté à 75,0 millions d'euros, contre 62,7 millions d'euros au premier semestre 2022.

Le résultat opérationnel ajusté consolidé s'élève à 90,7 millions d'euros - marge d'Ebit ajusté 6,0% contre 5,5% pour la même période 2022 - soit une augmentation de 25% par rapport aux 72,7 millions d'euros au 30 octobre 2022.

La position financière nette au 31 octobre était excédentaire de 153,4 millions d'euros contre 189,5 millions d'euros au 31 octobre 2022, en raison de l'augmentation du fonds de roulement net à 36,1 millions d'euros contre 20,3 millions d'euros au 31 octobre 2022, résultant de l'augmentation du chiffre d'affaires pour la période, et d'investissements plus élevés dans les fusions-acquisitions, le total des actifs non courants passant à 634,3 millions d'euros contre 451,2 millions d'euros au 31 octobre 2022.

En ce qui concerne l'avenir, le groupe confirme ses prévisions de chiffre d'affaires et d'Ebitda consolidés pour 2024 avec un objectif de chiffre d'affaires compris entre 3,2 et 3,3 milliards d'euros et un Ebitda compris entre 240 et 250 millions d'euros, pour une croissance de l'Ebitda comprise entre 15 % et 20 % sur l'ensemble de l'année 2023.

" Nous clôturons un semestre de nouvelle forte croissance des revenus et des compétences, atteignant un total de 5 400 ressources, soit une augmentation d'environ 50 % par rapport à il y a deux ans, face à une demande de numérisation des entreprises et des organisations soutenue par la nécessité d'investissements substantiels dans la technologie, les applications et les services d'intégration ", commente Alessandro Fabbroni, PDG de Sesa.

" À la lumière des performances positives du premier semestre de l'exercice, des investissements dans les compétences et les solutions innovantes et de la capacité d'agrégation industrielle, avec environ 70 opérations de fusion-acquisition déjà conclues depuis 2015 à ce jour, nous confirmons les perspectives favorables pour l'année en cours, en poursuivant nos antécédents de croissance continue à long terme et en continuant à soutenir nos parties prenantes dans la phase actuelle de l'évolution numérique ", a conclu Fabbroni.

L'action de Sesa se négocie dans le vert de 4,2 pour cent à 121,20 euros par action.

