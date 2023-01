Sesa en jv avec Amaeco pour l'évolution numérique Made in Italy

(Alliance News) - Sesa Spa a annoncé mardi la signature d'un accord de partenariat industriel, par le biais de sa filiale Var Group Spa, pour l'acquisition de la majorité du capital d'Amaeco Srl, consolidant ainsi ses compétences en matière de numérisation et de durabilité pour soutenir la

besoins de l'évolution numérique du Made in Italy.

Amaeco, dont le siège est à Fiorano Modenese et qui compte une quinzaine de ressources humaines, opère dans le domaine du développement et de la conception de systèmes de contrôle de l'énergie et des performances en matière d'éco-durabilité par le biais de solutions logicielles propriétaires. Elle se concentre sur le marché des entreprises et prévoit un chiffre d'affaires d'environ 1,5 million d'euros pour l'année 2023, avec une marge d'Ebitda d'environ 20 % et d'importantes perspectives de croissance.

"L'offre de solutions et de conseils pour l'économie d'énergie, grâce aux compétences de nos ressources humaines, nous permettra d'accompagner les entreprises et les organisations dans des parcours numériques pour améliorer l'éco-durabilité globale, renforçant encore la position du Groupe Sesa dans le secteur Digital Green et

soutenir les entreprises Made in Italy dans les programmes d'efficacité énergétique et de durabilité", peut-on lire dans la note de l'entreprise.

Lundi, Sesa s'est négocié dans le rouge de 0,6 pour cent à 121,00 EUR par action.

Par Maurizio Carta, journaliste d'Alliance News

