(Alliance News) - Sesa Spa a annoncé jeudi que, suite à l'autorisation favorable délivrée par la Banque d'Italie le 7 septembre, sa filiale à 100 % Base Digitale Group a finalisé l'achat de 51 % du capital social de la société Centotrenta Servicing Spa, conformément à l'accord-cadre contraignant.

130 Servicing, un acteur de premier plan dans la fourniture de services de conseil, de services et de solutions de gestion de la non-livraison pour les sociétés de gestion d'actifs, les investisseurs institutionnels et les sociétés de courtage en valeurs mobilières et financières, avec une clientèle active de plus de 200 SPV et véhicules immobiliers, un effectif d'environ 130 personnes, un chiffre d'affaires annuel d'environ 15 millions d'euros et une marge d'Ebitda de 20 %.

"Base Digitale Group, suite à la transaction, renforce sa position en tant qu'acteur clé dans l'offre d'applications verticales et de plateformes pour la numérisation du secteur des services financiers, avec un périmètre attendu de revenus pour l'exercice au 30 avril 2024 d'environ 130 millions d'euros, 800 ressources humaines et environ 500 clients en Italie, soutenant la transformation numérique de l'économie italienne et du marché financier", a expliqué la société dans une note.

"Nous poursuivons la voie de l'agrégation des compétences, en renforçant nos spécialisations et nos plateformes verticales face à une demande de numérisation toujours plus rapide de la part des entreprises et des organisations. Nous avons partagé avec les associés gérants de 130 Servicing une culture d'entreprise commune orientée vers la croissance durable et l'attention portée aux personnes, en construisant ensemble un plan de développement industriel et de valorisation du capital humain que nous poursuivrons ensemble sur le marché dans le but de générer de la valeur pour nos parties prenantes", ont commenté Alessandro Fabbroni, PDG de Sesa, et Leonardo Bassilichi, PDG de Base Digitale Group.

Sesa est en baisse de 1,2 % à 103,70 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

