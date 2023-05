Sesa se développe dans la science des données en acquérant une participation majoritaire dans Visualitics

(Alliance News) - Sesa Spa a annoncé jeudi avoir signé un accord de partenariat, par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % Var Group Spa, pour acquérir une participation de 59,5 % dans Visualitics Srl, renforçant ainsi son expertise dans la science des données et les solutions d'analyse et de gestion des données.

Visualitics, basée à Turin, propose des outils de gestion et d'analyse des données d'entreprise, développant des domaines cruciaux pour permettre la transformation numérique des entreprises et des organisations en sociétés axées sur les données. L'entreprise, opérateur de référence pour la gestion et l'analyse des données ainsi que revendeur premium du fournisseur international de Salesforce Tableau, opère avec un effectif d'environ 40 employés, des revenus annuels d'environ 4 millions d'euros et une marge d'Ebitda de 20 %.

Afin de renforcer le processus de transition des organisations qui aspirent à devenir axées sur les données, Visualitics, à l'aide de plates-formes d'intelligence économique telles que Tableau, leur permet de rationaliser leurs processus de collecte, de nettoyage et d'analyse des données. Visualitics a développé une expertise et une spécialisation dans la gestion et l'analyse des données d'entreprise avec des solutions spécialisées de visualisation et de gestion des données.

" Le partenariat avec Visualitics enrichit les compétences de la business unit stratégique Data Science du groupe Var, qui atteint un total d'environ 125 ressources spécialisées et environ 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, constituant un pôle de compétences pour soutenir les réalités du tissu industriel et entrepreneurial italien tout au long du parcours des données, de la plateforme de données aux applications les plus avancées basées sur l'Intelligence Artificielle ", a expliqué Sesa.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.