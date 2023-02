Sesa se développe dans le domaine des logiciels en prenant la majorité de Next Step Solution

(Alliance News) - Sesa Spa a annoncé mardi avoir acquis, par le biais de sa filiale Var Group Spa, une participation majoritaire dans Next Stop Solution Srl, développant ainsi son activité dans le domaine des solutions logicielles pour la numérisation des paiements des services publics locaux.

Next Step, qui est basée à Collecchio et emploie une quinzaine de personnes, propose des logiciels et des solutions de transformation numérique aux entreprises publiques locales pour soutenir la numérisation des paiements des services publics. La société a développé en interne une solution logicielle basée sur le web pour la gestion financière des recettes locales - EntraNext, alignée sur les normes des administrations publiques.

L'acquisition, réalisée par Var Group par le biais de sa filiale Apra Spa, génère des revenus annuels d'environ 1,5 million d'euros et une marge d'Ebitda d'environ 30 %. Var Group renforce sa position d'acteur clé du secteur ERP & Vertical Solutions, avec un périmètre de revenus d'environ 180 millions d'euros, 1 200 ressources humaines et plus de 6 000 clients PME et Entreprises en Italie, soutenant la transformation numérique de l'économie italienne.

"Le partenariat d'entreprise a été réalisé sur la base de critères de valorisation conformes à ceux généralement adoptés par le groupe, avec la participation au capital des partenaires opérationnels de Next Step, Denis Colla, Andrea Pasquetti et Federico Pederzani, et des objectifs de croissance durable à moyen terme", a expliqué Sesa.

"Par cette opération, le Groupe Var fait évoluer ses compétences en tant que partenaire de la numérisation des entreprises publiques locales, en renforçant les solutions logicielles déjà disponibles grâce à l'entrée récente de Palitalsoft dans le groupe. L'innovation et la numérisation des processus doivent être des dimensions présentes dans la dynamique des organisations publiques, comme c'est le cas pour les entreprises privées", a déclaré Francesca Moriani, PDG de Var Group et associée gérante d'Apra.

"Nous poursuivons la voie de l'agrégation des compétences, en renforçant nos spécialisations dans le secteur des logiciels, en nous concentrant sur les entreprises publiques locales dont la demande de numérisation est forte et croissante. Nous continuons à alimenter la croissance du groupe par des fusions-acquisitions industrielles de type bolt-on, dans des domaines de développement stratégique et avec des objectifs de génération de valeur durable et à long terme pour nos parties prenantes", a déclaré Alessandro Fabbroni, PDG de Sesa.

L'action de Sesa est en baisse de 0,8 pour cent à 126,80 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.