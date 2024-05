(Alliance News) - Sesa Spa a annoncé mercredi qu'elle avait signé un accord contraignant par l'intermédiaire de sa filiale Base Digitale Group, active dans le secteur des services aux entreprises, pour acquérir 75 % du capital d'ATS Advanced Technology Solutions Spa, " renforçant ainsi son expertise dans le développement de plates-formes numériques et le conseil informatique pour le segment des services financiers ", peut-on lire dans le communiqué de la société.

ATS, dont le siège est à Milan et qui emploie environ 115 personnes, est une société spécialisée dans le développement de solutions logicielles et de plates-formes numériques Front et Middle pour le secteur des services financiers, avec des clients nationaux et internationaux de premier plan, des revenus d'environ 14 millions d'euros en 2024 et une marge d'Ebitda d'environ 10 %.

La société fournit des solutions et des plateformes technologiques modulaires et intégrables, disponibles en Cloud, dans le domaine du marché des capitaux, du NPL et d'autres solutions d'entreprise, qui permettent de numériser et de moderniser les systèmes d'information tout en garantissant et en renforçant leur sécurité.

Depuis des années, ATS investit dans des solutions d'intelligence artificielle intégrées à ses plateformes pour servir les opérateurs de marchés financiers et de trading quantitatif pour la définition de stratégies personnalisées et l'utilisation d'algorithmes statistiques pour soutenir les décisions d'investissement et leur exécution.

"Les solutions d'ATS, lit-on dans le communiqué de presse, seront intégrées dans l'offre de plateformes numériques de Base Digitale Group, filiale à 90 % de Sesa et créée en 2020 avec les associés gérants Leonardo et Marco Bassilichi, avec un chiffre d'affaires prévu pour l'exercice au 30 avril 2024 d'environ 120 millions d'euros et plus de 800 ressources humaines spécialisées et des objectifs de croissance supplémentaires, grâce aussi aux récentes opérations d'agrégation de compétences, d'applications et de plateformes".

"Le groupe Sesa continue ainsi d'alimenter sa trajectoire de croissance, tant en termes de ressources que de compétences numériques, par des fusions-acquisitions industrielles bolt-on dans des secteurs stratégiques pour son développement et avec une politique de génération de valeur durable pour les parties prenantes", conclut la note.

Le cours de l'action Sesa progresse de 0,3 % à 106,60 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.