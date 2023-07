Seshasayee Paper and Boards Limited a pour activité la fabrication et la vente de papier d'impression et d'écriture. Elle possède et exploite une usine intégrée de pâte à papier, de papier et de carton à Pallipalayam, Erode, District Namakkal, Tamil Nadu, Inde et une usine de papier à Tirunelveli, Tamil Nadu, Inde. Sa gamme de produits comprend les MF I, MF II, MG, Yankee et MF III. Ses produits MF I comprennent Azurelaid, Color Printing, Creamlaid, Color Sprint, Cream soft et Parchment. Ses produits MF II incluent Cream wove, Schoolmate, Book Printing, Plain Paper et Diary Paper. Ses produits MG comprennent le papier Bristol, le carton Bristol, le carton Manille, le poster MG, le Maplitho MG et le carton de pâte MG. Ses produits MF III comprennent le papier superfin (NS)/(HS)/(HB), le papier superblanc (HS)/(HB), le papier graphique/(HS)/(HB) et le copieur Sprint Plus. La société a une capacité totale de production de 210000 tonnes de papier par an. Sa filiale à part entière est Esvi International (Engineers & Exporter) Limited.

Secteur Papeterie