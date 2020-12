Press Release : Cession portefeuille 03/12/2020 | 16:39 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires COMMUNIQUÉ DE PRESSE INFORMATION REGLEMENTEE 3 Décembre 2020, 18h00 SETTLEMENTS S.A./N.V. PAR LE BIAIS DU TRUST DONT ELLE EST LE SEUL BÉNÉFICIAIRE CONCLUT UNE CESSION DE L'ENSEMBLE DE SON PORTEFEUILLE DE CLAUSE BÉNÉFICIAIRE D'ASSURANCE VIE (SENIOR LIFE SETTLEMENTS PORTFOLIO) AVEC DEUX ACHETEURS INSTITUTIONNELS L'information ci-dessous constitue une information privilégiée au sens du Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et une information réglementée au sens de l'arrêté royal belge du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé, rendu applicable à Settlements S.A./N.V. en vertu de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation. Le conseil d'administration de Settlements S.A./N.V., société anonyme cotée sur le marché Euronext Growth d'Euronext Brussels (Code Ticker : STTL) (la "Société") informe par la présente le marché que le trust basé dans le Delaware dénommé Settlements SA Trust III (le "Trust"), dont la Société est le seul bénéficiaire, a conclu ce 3 décembre 2020 un contrat de cession (LIFE INSURANCE PORTFOLIO PURCHASE AND SALE AGREEMENT) de l'ensemble de son portefeuille de clause bénéficiaire d'assurance vie ou Life Settlements (le "Portefeuille") (la "Transaction") avec 2 acheteurs institutionnels du secteur en 3 tranches de prix . Le seul actif détenu par le Trust, outre le comptant, est le Portefeuille. Les intérêts de bénéficiaire (« beneficiary interests ») détenus par la Société dans le Trust représentent la totalité des actifs de la Société. Le prix moyen de la Transaction sur les 3 tranches est de à 68.1 millions de dollars pour l'ensemble du portefeuille. Le produit brut envisagé pour la Société résultant de la Transaction est provisoirement évalué à 68 millions USD sur la base du montant ci-dessus, après déduction des frais liés à la Transaction. Le transfert des Life Settlements et le paiement du prix sont envisagé endéans le 2 prochaines semaines Marco Mennella Administrateur délégué Page 1 of 2 262772843v.2 MENTIONS LEGALES Le présent communiqué contient des « déclarations prévisionnelles ». Ces déclarations sont fondées sur les attentes et les opinions actuelles concernant les événements et les développements futurs de la direction de la Société et sont naturellement soumises à des incertitudes et à des changements de circonstances. Les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué comprennent des déclarations autres que des faits historiques et comprennent des déclarations contenant généralement des mots tels que « sera », « peut », « devrait », « croit », « entend », « s'attend à », anticipe », « cible », « estime », « probable », « prévoit », « prépare » et des mots d'une portée similaire. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques sont des déclarations prévisionnelles. Les investisseurs et le public ne doivent pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prévisionnelles, qui reflètent les vues actuelles de la direction de la Société, qui sont soumises à de nombreux risques et incertitudes concernant la Société et qui dépendent de nombreux facteurs, dont certains sont hors du contrôle de la Société. Il existe des facteurs, des risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les événements réels soient sensiblement différents, y compris, mais sans s'y limiter, les effets de la pandémie COVID-19 et les incertitudes quant à son impact et sa durée. Nombre de ces risques et incertitudes sont, et seront, exacerbés par la pandémie COVID-19 et toute détérioration de l'environnement commercial et économique mondial qui en découlerait. D'autres facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives. Sauf si la loi l'exige, la Société n'est pas tenue de mettre à jour ou de réviser publiquement ses déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. A PROPOS DE LA SOCIETE Settlements S.A./N.V. est une société anonyme de droit belge dont les actions sont admises à la négociation sur le marché Euronext Growth d'Euronext Brussels sous le Code STTL. CONTACT E-mail : info@lacambreinvest.com Page 2 of 2 Attachments Original document

