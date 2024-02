Seven Group Holdings Limited est une société d'exploitation et d'investissement diversifiée. La société a des activités et des investissements dans les services industriels, les médias et l'énergie. Ses secteurs d'activité comprennent WesTrac, Coates, Boral, l'énergie, les investissements dans les médias et les autres investissements. Le segment WesTrac est un concessionnaire Caterpillar agréé qui vend des équipements lourds à ses clients et leur fournit une assistance. Coates est une société de location de matériel qui fournit une gamme complète d'équipements généraux et spécialisés à divers marchés, notamment l'ingénierie, la construction et l'entretien de bâtiments. Boral est une société de matériaux de construction. Le secteur de l'énergie concerne l'opération conjointe de la société dans le bassin de Bivins Ranch au Texas, aux États-Unis d'Amérique. Les investissements dans le secteur des médias concernent des investissements dans des entreprises de médias cotées et non cotées, y compris Seven West Media Limited et des investissements privés en Chine. Le segment des autres investissements comprend les investissements cotés en bourse, l'immobilier, Alight et Sykes.

Secteur Véhicules et machines lourdes