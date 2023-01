Exclusif-ValueAct demande à Seven & i de se séparer de la chaîne de magasins 7-Eleven

La société d'investissement américaine, qui détient une participation de 4,4 % dans la société japonaise et la presse de procéder à des changements depuis au moins un an, a appelé les actionnaires, dans une lettre examinée par Reuters, à exprimer leur opinion sur la question au conseil d'administration de Seven & i.

ValueAct a fait valoir qu'une scission en franchise d'impôt de 7-Eleven pourrait être réalisée par le biais d'une cotation à la Bourse de Tokyo en un an environ.

Le fonds, qui est dirigé par Mason Morfit et qui a passé des décennies à travailler avec des entreprises dans les coulisses, fait valoir qu'une scission de 7-Eleven apporterait des avantages considérables aux actionnaires.

"ValueAct estime que, sur 10 ans, la restructuration du capital de 7-Eleven par scission à 100 % se traduirait par une valeur pour les actionnaires supérieure de 80 % au maintien de la structure actuelle du conglomérat", indique la lettre.

ValueAct ajoute que ses hypothèses sont prudentes car elles ne tiennent pas compte des avantages tels que les améliorations de l'efficacité des opérations américaines de 7-Eleven.

"Nous comprenons que Seven & i peut combiner 7-Eleven, Inc. et Seven-Eleven Japan et exécuter une scission sans impôt pour lancer un champion mondial 7-Eleven coté à la Bourse de Tokyo dans environ 12 mois", indique la lettre.

Seven & i procède actuellement à un examen stratégique et s'est engagé à annoncer ses décisions d'ici début mars. Parmi les options envisagées figurent la vente de Seven & i elle-même, la vente ou la scission de son activité de supermarchés, ou le maintien du statu quo.

ValueAct a déclaré dans sa lettre qu'elle n'était pas satisfaite du rythme des changements au sein de la société après que six nouveaux administrateurs aient rejoint le conseil d'administration de la société au cours de l'année dernière. "Le débat au conseil d'administration sur la révision stratégique semble ne pas être résolu après quatre mois de délibération", indique la lettre, ajoutant que cela pourrait signaler des opinions partagées au sein du conseil ou entre les dirigeants.

Le fonds a suggéré que les actionnaires pourraient être en mesure de sortir de l'impasse en faisant connaître leur point de vue.