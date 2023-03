Exclusive-ValueAct cherche à évincer quatre administrateurs de Seven & i

ValueAct, qui détient une participation de 4,4 % dans Seven & i, avait demandé en janvier à la direction de l'entreprise de se séparer de sa chaîne de magasins de proximité 7-Eleven.

Dans une lettre examinée par Reuters, le fonds spéculatif a déclaré qu'il était frustré que son engagement avec Seven & i depuis plusieurs mois n'ait pas permis à la société d'adopter une stratégie de croissance plus rapide et d'améliorer sa rentabilité et sa valorisation boursière.

Une "décote de conglomérat a persisté" parce que la gestion de la plupart des activités de Seven & i a échoué à plusieurs reprises en dépit des promesses de "synergies" et de réformes structurelles, indique la lettre.

La lettre ne précise pas comment ValueAct cherchera à évincer les quatre administrateurs, qu'elle n'a pas identifiés publiquement.

Seven & i s'est refusé à tout commentaire.

ValueAct a déclaré en janvier qu'une scission en franchise d'impôt de 7-Eleven pourrait être réalisée par le biais d'une cotation à la Bourse de Tokyo dans un délai d'environ un an.

Seven & i a annoncé au début du mois qu'elle fermerait 14 supermarchés Ito-Yokado supplémentaires au Japon et qu'elle se retirerait complètement de ses activités dans le domaine de l'habillement dans le cadre de son plan de réforme structurelle.

ValueAct, dirigée par Mason Morfit, a obtenu en début d'année un siège au conseil d'administration de la société d'informatique en nuage Salesforce.

Six nouveaux administrateurs ont rejoint le conseil d'administration de Seven & i l'année dernière. ValueAct a soutenu ces nouveaux venus en temps utile.

ValueAct reproche aux quatre administrateurs des "manquements en matière de gouvernance", selon la lettre.

Les administrateurs "n'ont pas divulgué une proposition d'acquisition signalée à la société en 2020", n'ont pas procédé à un examen objectif de la succession et n'ont pas effectué un examen stratégique indépendant conforme aux meilleures pratiques en matière de gouvernance, a déclaré ValueAct.